Gomez, che parate

GOMEZ 8 (nella foto). Ancora una prova molto positiva; salva ripetutamente la propria porta; incolpevole sulle reti messe a segno dai padroni di casa.

ROSI 7. Grande dinamicità al servizio della squadra.

MOYANO 6. Sfiora la rete in alcune occasioni e lavora anche in copertura contribuendo a dare equilibrio alla squadra.

D’ANNA 7. Ennesima partita di grande generosità. Lotta fino alla fine ed è forse l’ultimo a mollare.

RAFFAELLI 6. Ci prova da lontano e su tiro piazzato ma non ha fortuna nelle sue conclusioni a rete.

IPINAZAR 7. La bella rete del momentaneo 1-1 e, come sempre, tanto lavoro.

PUCCINELLI 6. Minuti utili per far rifiatare i compagni e alcuni buoni spunti.

MALDINI 6. Come Puccinelli si muove bene quando è in pista, dimostrando sicurezza.

BIANCUCCI (all.) 8. Mette in pista una squadra che gioca quasi alla pari fino agli ultimi minuti del match. E per lunghi tratti non si è vista l’oggettiva differenza dei valori tecnici in pista.

Non entrati TORRE e PALLA.