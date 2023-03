Forte, il destino playoff si intreccia con Crudeli

Dopo le trasferte di Champions a Valongo e campionato a Follonica, conclusesi con un pareggio e una sconfitta, il Gds Impianti Forte dei Marmi torna al Palaforte per affrontare stasera con inizio alle ore 20,45 il Vercelli nel quadro della 22a giornata di serie A1. Oltre che per la classifica la partita riveste un’importanza speciale per la presenza sulla panchina piemontese di quel Roberto Crudeli, fortemarmino doc, al quale sono legati tanti ricordi, primo fra tutti la conquista del primo scudetto rossoblu nove anni fa. Ex importanti sono anche il portiere Mattia Verona e Elia Petrocchi, da pochi mesi passato in prestito alla formazione piemontese, battuta di misura (1-0) all’andata e reduce dal pareggio interno (5-5) con il Monza.

Restando alla formazione di Crudeli, oltre agli ex, sono parecchi gli elementi da tenere sotto controllo, dall’eterno bomber Tataranni (miglior realizzatore dei suoi con 22 reti), alla ‘legione straniera’ formata dall’argentino Oruste, dallo spagnolo Canet e dal portoghese Neves, agli italiani Zucchetti e Zucchiatti. In classifica il Vercelli è in lotta per cercare la sesta posizione che vale l’accesso diretto ai play off. Attualmente ha 32 punti, appena quattro in meno dei rossoblu.

Passando proprio alla squadra di Molina, le due trasferte ravvicinate hanno ancora una volta fatto vedere i due volti dei rossoblu che in maremma hanno pagato sia le condizioni imperfette di alcuni elementi (Gil, Gual e Ambrosio), sia la grande determinazione dei padroni di casa, sia la cronica imprecisione nei tiri piazzati. Nelle partite prima della fine della regular season (dopo stasera ci saranno le gare interne con Cgc e Montecchio e le trasferte di Sandrigo e Sarzana) Gnata e compagni devono puntare a fare punteggio pieno per provare a risalire dall’attuale, tutt’altro che esaltante, sesta posizione in classifica.

Programma completo della ventiduesima giornata del campionato di hockey su pista di i serie A1: Montebello-Sarzana, Valdagno-Grosseto, Monza-Sandrigo, Lodi-Bassano, Montecchio-Cgc, Gds Forte-Vercelli.

Domani alle 18 completa il quadro l’ultima partita rimasta: Trissino-Follonica. Anticipo 24ma: Lodi-Follonica 3-1.

G.A.