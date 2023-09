Eccellenza, Prima e Seconda categoria. Il Camaiore raccoglie buoni segnali Polzella: "Solo elogi per il gruppo»

Il Camaiore comincia con un pareggio la sua stagione ufficiale, andando non oltre lo 0-0 con la Massese al Comunale. Un buon inizio, a livello di gioco più che nel risultato, di un cammino che i bluamaranto vogliono far sì che li porti a lottare per le posizioni di vertice in campionato, dove proprio con Massese e altre contendenti quali Fratres Perignano, Cuoiopelli e Tuttocuoio si giocherà presumibilmente il titolo. Nell’andata dei sedicesimi di finale della fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza contro la Massese non è arrivata quella che sarebbe stata, occasioni alla mano, una più che meritata vittoria ma proprio il gioco espresso e le tante trame degne di nota rendono particolarmente ottimista e fiducioso il confermato tecnico. "Non trovo aspetti negativi al termine di questa gara – commenta Polzella – non dimentichiamoci che giocavamo contro una delle favorite alla vittoria finale del campionato e abbiamo disputato una partita senza errori né sbavature, un grande primo tempo giocato con alta intensità ma anche nella ripresa nonostante il logico calo fisico. Abbiamo tenuto alla grande il campo senza rischiare praticamente niente, quello che mi è piaciuto di più infatti è stata proprio la solidità espressa in tutti i novanta minuti. I ragazzi sono sempre stati sul pezzo dal primo all’ultimo minuto e hanno provato a vincere in ogni modo. Qualche dubbio in occasione del gol annullato a Geraci ma va bene anche così, adesso ci prepariamo con fiducia all’esordio in campionato di domenica prossima e poi ci giochiamo con convinzione tutte le nostre chance di qualificazione al ritorno. Solo elogi per il gruppo, questa è la strada giusta".

In Coppa Toscana di Prima categoria è partito benone il Forte dei Marmi 2015 che si gode subito le migliorie apportate in rosa dagli innesti degli ex Romagnano Vaira e Della Pina. Il gol-partita nel 2-1 a Capezzano l’ha messo però il giovane difensore fatto in casa Francesco Sodini. E nel Forte ha debuttato un 2006: Emanuele Luchini. Bel pari 1-1 della Torrelaghese contro la corazzata San Giuliano, con Fabrizio Baldini che raccoglie ottimi segnali dai gialloviola. In Coppa di Seconda lo Sporting Camaiore si aggiudica la 1ª stracittadina stagionale con un Lido di Camaiore apparso in ritardo.