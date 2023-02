Donati segna in serie A La Versilia esulta con lui

Il calcio viareggino e versiliese ancora protagonista in positivo nel massimo campionato di serie A: dopo il debutto di Jacopo Fazzini (con successiva convocazione per uno stage della Nazionale) a metà agosto 2022 con la maglia dell’Empoli, ecco il secondo gol in carriera di Giulio Donati. Dopo essere stato uno dei protagonisti della promozione dalla serie B alla A del Monza, il difensore di scuola National ha realizzato la sua seconda rete nel massimo campionato nella vittoriosa trasferta dei brianzoli sul campo del Bologna. Per Donati - al suo terzo gol in carriera - si tratta di un ritorno nel tabellino dei marcatori a distanza di quasi quattro anni: la sua prima rete in serie A è del marzo 2019, quando con la maglia del Lecce segnò il gol del momentaneo 2-2 nella gara interna contro l’Atalanta che poi avrebbe largheggiato alla distanza imponendosi per 7-2.

Nella storia calcistica di Giulio Donati c’è anche un gol europeo con la maglia del Bayer Leverkusen nella stagione 2013-2014, quella che vide il giovane difensore versiliese passare dal Grosseto - via Inter - al club tedesco impegnato anche nella Champions League. E proprio nella sfida contro il Zenit Pietroburgo nella stagione successiva, Donati mise a segno una rete nel vittorioso confronto per 2-0. Insomma Donati conferma di essere un giocatore di grande affidabilità. Il non essere un titolare fisso non è stato per lui un cruccio, anzi l’opposto: la molla per essere sempre pronto ad ogni chiamata. Detto e fatto: l’allenatore Palladino gli ha consegnato la maglia da titolare e lui l’ha ripagato con una prestazione (molti i 7 in pagella) convincente con la ciliegina del gol da tre punti. Un giorno da ricordare, non solo per lui ma anche per tutto il movimento calcistico locale.