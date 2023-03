Doccia gelata Valongo Forte, final eight a rischio

Nonostante il successo (3-2) sulla pista di Lodi il Gds Impianti Forte dei Marmi è ormai a un passo dall’eliminazione dalla Champions League. Complice la vittoria del Valongo a Barcellona, ai rossoblu potrebbe non bastare battere i catalani al Palaforte giovedì 23 a causa della peggior differenza reti rispetto ai portoghesi. Sulla pista lombarda la formazione versiliese soffre, ma conquista meritatamente i tre punti con una prestazione in crescendo. Questa l’analisi dell’allenatore Mirco De Gerone (foto): "Abbiamo portato a casa la partita con fatica, ma secondo me, anche per le occasioni che abbiamo avuto, la nostra è una vittoria meritata. Molte sono le cose ancora da migliorare, lo sappiamo e ci stiamo lavorando, però devo ringraziare i ragazzi perchè hanno messo anima e cuore in pista. Al Lodi mancava un giocatore importante come Najera, ma noi avevamo Torner neanche al cinquanta per cento a causa di una contrattura. Abbiamo giocato una partita soprattutto con il cuore e il fatto di essere riusciti a vincerla ci dà fiducia per il futuro. La vittoria del Valongo a Barcellona non cambia la nostra ottica: ci giochiamo tutto nella partita in casa con i catalani. Li affronteremo con le nostre armi, sperando che siano un po’ in fase di rilassamento come penso sia avvenuto anche con il Valongo". Risultati della quinta giornata di Champions League.

Gruppo A: Benfica-Liceo 2-2, Oliveirense-Calafell 4-0. B: Sarzana-Trissino 2-4, Porto-Noia 5-1. C: Lodi-Gds Forte 2-3, Barcellona-Valongo 3-4. D: Reus-Barcelos 1-4, Sporting Saint Omer 6-1.

Classifiche. Girone A: Benfica 11; Oliveirense 7; Liceo 6; Calafell 2. B: Porto e Trissino 11; Noia 5; Sarzana 0. C: Barcellona 12; Valongo e Gds Forte 8; Lodi 0. D: Sporting 10; Barcelos 9; Reus 7; St Omer 3. Barcellona, Benfica, Trissino e Porto sono già qualificate per la final eight in programma a Viana do Castelo (Portogallo) dal 4 al 7 maggio: giovedì 4 e venerdì 5 si giocheranno i quarti, sabato 6 le semifinali e domenica 7 la finale.

G.A.