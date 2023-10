Disegni spegne il Real Forte. Scatta l’allarme rosso per Sena

SANGIOVANNESE

1

real FORTE QUERCETA

0

SANGIOVANNESE (4-3-1-2): Timperanza; Di Rienzo, Lorenzoni, Rosseti Nannini; Sacchini, Romanelli, Disegni; Massai; Regolanti, Zhar. All. Gabriele Bencivenni.

REAL FORTE QUERCETA (3-5-2): Gatti; M. Maccabruni, Tognarelli, Vietina; Gabrielli, Lazzoni, Michelucci, Pecchia, Purro; Pegollo, Vanni. All. Nicola Sena.

Arbitro: Rodighiero di Vicenza.

Rete: 24’ pt Disegni (S).

SAN GIOVANNI VALDARNO – Un gol a metà primo tempo del giovanissimo Disegni regala il primo successo stagionale alla Sangiovannese e inguaia un Real Forte Querceta ancora alla ricerca di sé stesso. Peccato, perché per i versiliesi c’erano tutti i presupposti per fare bene: un avversario alla portata e in crisi di risultati, la ritrovata fiducia dopo la vittoria sul Trestina. E invece il Real Forte Querceta cade di nuovo anche se i rammarichi sono molti perché a conti fatti la squadra avrebbe meritato il pareggio. A penalizzare i ragazzi di Sena è stato ancora una volta un approccio poco convinto: malgrado la scelta di schierare le due punte pesanti (Pegollo e Vanni) e traghettare Gabrielli sull’out di destra, il Real Forte parte con il freno a mano tirato. Ne approfitta la Sangiovannese che alla prima occasione passa in vantaggio: difesa del Real Forte immobile, Regolanti appoggia per Sacchini che coglie il palo, il pallone finisce sui piedi del 2004 Disegni che, al secondo tentativo, segna il suo primo gol in campionato. Il Real Forte accusa il colpo e rischia di capitolare una seconda volta ma Gatti è decisivo sulla conclusione ravvicinata di Zhar. Primo squillo Real sul tramonto di primo tempo, la rovesciata di Pegollo per poco non diventa un assist per Tognarelli, Timperanza fa buona guardia. Nella ripresa si presenta un altro Real Forte. L’ingresso di Podestà mette a repentaglio la solidità difensiva dei padroni di casa che attorno al 60’ rischiano di capitolare ma Timperanza salva d’istinto sulla conclusione dell’ex Vanni. Pochi minuti dopo è Pegollo ad avere sulla testa il pallone dell’1-1. Finale spezzettato e ricco di tensione: Gatti salva su Caprio, l’ultima occasione è sul destro di Podestà, mira sbagliata.

Michele Nardini