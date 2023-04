Cgc Viareggio, è trionfo

MONTECCHIO

2

CGC VIAREGGIO

3

MONTECCHIO PRECALCINO: Cocco C. (Pigato), Zanini, Vega, Cardella, Posito, Campagnolo, Guglielmi, Loguercio, Mir E. All.: Zarantonello.

CGC VIAREGGIO: Gomez (Poli), Puccinelli, Moyano, D’Anna, Raffaelli, Ipinazar P., Rosi, Maldini, Falaschi. All.: Biancucci.

Arbitri: Rondina di Vercelli e Fontana di Milano.

Marcatori. D’Anna 8’24" del primo tempo. Loguercio 5’04"; Ipinazar 16’19"; Loguercio 16’26"; Moyano 24’34" del secondo tempo. Note. Pubblico 300 circa. Espulso per 2’ Guglielmi.

MONTECCHIO PRECALCINO (VICENZA) - Un Cgc Viareggio concreto e concentrato espugna con pieno merito la pista del Montecchio, imponendosi per 3-2 (primo tempo 0-1), e conquista tre punti molto pesanti in chiave salvezza. Viareggini al completo, mentre il Montecchio deve fare a meno del portiere Arnau Martinez, squalificato per il cartellino rosso rimediato sabato scorso a Sandrigo e sostituito da Cristian Cocco. Prima frazione con la squadra di Biancucci molto attenta a non concedere nulla agli avversari. La differenza la fa la rete di D’Anna all’8’ che batte Cocco con un tiro incrociato da posizione angolata. A 5’ della ripresa i padroni di casa pareggiano grazie a una conclusione di Loguercio, ma i bianconeri, che recriminano anche su un palo di Raffaelli a portiere battuto e tre traverse, non ci stanno e si riportano in vantaggio con un pallonetto di Ipinazar al 16’. Il Montecchio non si arrende e ancora Loguercio trova il pareggio dopo una manciata di secondi con una deviazione in area.

Il Cgc crede fino alla fine nella possibilità di ottenere il massimo e al 24’ Moyano in mischia mette a segno il gol-partita. A 5’ secondi dalla fine i viareggini potrebbero anche allungare, ma il tiro diretto assegnato per l’espulsione di Guglielmi e tirato da Moyano non sortisce alcun effetto. Nell’altra partita della seconda giornata dei playout salvezza Montebello-Sandrigo 2-2. Classifica: Sandrigo 16; Cgc e Montebello 13; Montecchio 6. Sabato prossimo per il Cgc ancora una trasferta, a Sandrigo

G.A.