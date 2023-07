Beach soccer: tra fase interregionale del campionato giovanile e Serie A dei grandi. La VBS vive il presente con lo sguardo al futuro

Le formazioni Under 15 e Under 17 della Farmaè Viareggio Beach Soccer hanno partecipato domenica a Marina di Romea, in Romagna, alla fase interregionale del campionato giovanile di beach soccer giovanile promosso dalla Figc. Purtroppo entrambe le squadre non sono riuscite ad ottenere l’accesso alla fase finale... ma l’esperienza maturata per questi ragazzi giovanissimi è stata comunque più che positiva: alla loro prima partecipazione ad un campionato nazionale, hanno superato brillantemente la fase regionale disputata in casa al Beach Stadium “Matteo Valenti” con tre nette vittorie in altrettante gare mettendosi poi alla prova in un contesto ancora più complesso e competitivo, dove si sono fatti valere. Per loro è stata indubbiamente un’opportunità di crescita, utilissima nel percorso formativo, come beachers e prima ancora come ragazzi. La società della VBS, prendendo parte a entrambe le categorie del campionato giovanile, ha dimostrato una volta di più di credere nell’importanza di costruire “in casa” i potenziali talenti del beach soccer, attraverso un processo di sviluppo lungo e meticoloso, a cominciare dalla Academy, che quest’anno ha raggiunto numeri record. "Abbiamo portato in Romagna quasi 30 ragazzi, seguiti da uno staff tecnico preparato e determinato nel perseguire gli obiettivi dettati dalla dirigenza – ha spiegato il deus ex machina del club Stefani Santini – già questo è un successo, a prescindere dai risultati. Noi il futuro ce lo costruiamo dalle fondamenta".

Intanto la prima squadra viareggina tornerà in campo nel weekend, a Cirò Marina, nel crotonese, per l’ultima tappa del campionato di Serie A prima della Final Eight che assegnerà lo scudetto dal 28 al 30 luglio proprio a Viareggio. Il capitano Andrea Carpita si è congratulato col gruppo per l’approccio e i risultati nell’ultima tappa giocata a Catania ed ha poi rivolto un elogio pubblico al compagno Giacomo Petracci: "Lo abbiamo rivisto sulla sabbia a questi livelli dopo qualche anno con un’umiltà, un attaccamento e una fame incredibili. Merita tanta stima".