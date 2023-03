Basket serie D

BELLARIA CAPPUCCINI

85

VELA VIAREGGIO

51

BELLARIA CAPPUCCINI: Cecchi 4, Boschi 14, Guidotti 2, Borea, Mattolini 2, Minuti 13, Manfredini 3, Cammilli 2, Vannini 12, Donati 8, Berti 11, Giusti 14. All. Calvani.

VELA BASKET: Albizzi 11, Ghiselli 12, Taylor 12, Biagiotti 2, Lopes Siera 8, Bartelloni R. 2, Simonelli, Giannini, Romani 4. All. Bonuccelli N.

Arbitri: Filipovic di Siena e Orsini di Pisa.

Note. Parziali: 22-12; 41-23; 61- 43; 85- 51.

PONTEDERA – Con il Bellaria doveva essere, per il Vela, l’infrasettimanale giunta a puntino per un pronto riscatto dopo la sconfitta casalinga di domenica. Purtroppo non è stato così. Una partita (85-51 il risultato) tutta da dimenticare per la formazione viareggina che ha dovuto subire uno dei più umilianti insuccessi di questa stagione. Trentaquattro punti di scarto non sono noccioline anche se un divario così ampio è stato ottenuto dai padroni di casa nell’ultima frazione quando Bonuccelli, vista ormai l’inevitabile conclusione, ha giustamente pensato di far giocare chi di solito è meno impiegato; ovvero i giovanissimi, che pur bravi e volenterosi, niente hanno potuto di fronte ai più anziani ed esperti avversari. La cronaca si può sbrigare in poche parole visto che nei quaranta minuti di gioco si è visto solo una squadra in campo. Il Bellaria ha preso subito il comando e con tranquillità ha portato a termine un incontro che gli stessi pontederesi si aspettavano molto più difficile. Un dominio assoluto della formazione di casa che tra l’altro ha avuto la fortuna di affrontare un Vela non al completo per le assenze di ottimi e necessari giocatori come Bo ed Altilio.

e.d.s.