Bartolini è l’uomo in più Tognarelli, altra prova autorevole Bernardini dà copertura a tutti

Raspa: 7 Riflesso felino sul colpo di testa di Maini, attento nella ripresa sul tentativo di Varriale. Ci sono anche i suoi guanti nel pomeriggio perfetto del Real Forte.

Meucci: 6,5 Partita di grande generosità. Argina le folate offensive di Rrapaj e si concede il lusso di un paio di interventi difensivi strappa applausi. 40’ st Lazzoni: sv.

Tognarelli: 7,5 Look nuovo, con capelli corti. Per fortuna del Real Forte non è come Sansone e sfodera la solita prestazione autorevole, impreziosita dal salvataggio sulla linea al primo minuto.

Masi: 6,5 Avvio tremebondo, con il liscio che spiana la strada a Caprioni. Poi giganteggia in ogni duello.

Giubbolini: 6 Bravo a presidiare la sua zona di competenza, senza soffrire le iniziative del Forlì.

Bortoletti: 6 Lavoro oscuro in mezzo al campo. Utile in fase di non possesso e con i suoi inserimenti senza palla.

Bernardini: 7 Sporca tutte le linee di passaggio centrali del Forlì. Presenza fondamentale in mezzo al campo. Venturi gli ha trovato un nuovo ruolo.

Betti: 6 Non tocca molti palloni ma partecipa alla festa Real. 23’ st Bertipagani: 6 Qualche minuto a centrocampo, qualche minuto come terzino destro. Averne di giocatori così duttili…

Bartolini: 7,5 Il gol dell’1-0 è per metà suo: guida alla perfezione il contropiede e serve Rosati con i tempi giusti. È l’uomo in più del Real Forte.

Verde: 7 Ci mette l’anima contro la sua ex squadra. Nel primo tempo non ha palloni giocabili ma rincorre tutti. Nella ripresa sale in cattedra e segna il rigore della sicurezza.

Rosati: 7 Ritrova una maglia di titolare dopo due mesi e mezzo e lascia subito il segno con la rete dell’1-0. Bentornato. 31’ st Pegollo: 6,5 Entra e guadagna subito il rigore del 2-0. Applausi.

Mich.Nard.