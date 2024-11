Forte dei Marmi, non paga il biglietto e spintona il capo treno, denunciata 40enne

Forte dei Marmi, 21 novembre 2024 - Non paga il biglietto del treno e al momento del controllo tenta di aggredire il personale. La polizia di stato di Forte dei Marmi ha denunciato una cittadina nigeriana di 40 anni per resistenza al controllore del treno Nel pomeriggio del 19 novembre, la volante del Commissariato di Forte dei Marmi è intervenuta presso la stazione FS di Pietrasanta su richiesta del capotreno del convoglio regionale Pisa-La Spezia. Il capotreno, una ragazza di 23 anni, si è trovata a confrontarsi con una signora nigeriana di 40 anni, pluripregiudicata per reati contro la persona, che non avendo un titolo di viaggio è stata invitata a scendere dal treno.

La donna non solo si è rifiutata di scendere, ma alla stazione di Pietrasanta ha strattonato il controllore verso le scale della discesa del treno, cercando di farla cadere.

La volante giunta prontamente sul posto ha fermato la straniera che, accompagnata in Commissariato a Forte dei Marmi, è stata denunciata all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio, avendo il treno accumulato oltre 20 minuti di ritardo.