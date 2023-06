La mamma di Chiara Ferragni a Forte dei Marmi: Marina Di Guardo, foto con la figlia

Forte dei Marmi, 3 giugno 2023 – C’era anche Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni, con la figlia nel weekend versiliese in cui la influencer ha presentato al suo Summer Tour, una festa per presentare una sua nuova linea di moda che è stata organizzata allo stabilimento balneare Augustus.

Scrittrice, già dirigente in una maison in passato, Marina Di Guardo ha all’attivo diversi romanzi. La famiglia si è dunque riunita in questo ponte del 2 giugno.

La mamma di Chiara Ferragni è, come la figlia, molto attiva sui social network e ha ormai raggiunto i 700mila follower su Instagram. E c’è stata una pioggia di like per madre e figlia nelle foto in cui le due si mostrano insieme a Forte dei Marmi. Con tanti commenti anche di personaggi famosi.

Alla festa di venerdì 2 giugno al tramonto all’Augustus, sulla spiaggia di Forte dei Marmi Marina Di Guardo ha indossato un vestito rosa shocking di Luisa Spagnoli. “Giorni belli”, ha scritto la donna in una delle foto in cui è ritratta con la figlia Chiara e i nipoti Leone e Vittoria. Chiara Ferragni ha altre due sorelle, Valentina e Francesca. Quest’ultima era anch’essa presente al weekend verisiliese.