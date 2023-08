Louis Tomlinson in concerto a Bussoladomani, fan in delirio tra code infinite e fuochi d’artificio

Lido di Camaiore, 20 agosto 2023 – Erano più di 8mila gli spettatori che sabato sera hanno affollato il prato del parco di Bussoladomani, a Lido di Camaiore, per l’Away From Home Festival, chiuso dalla stella Louis Tomlinson. Per l’ex componente degli One Direction fan da tutto il mondo, fin dal Messico e dal Canada, e c’è chi ha aspettato davanti ai cancelli con sacchi a pelo e tende canadesi perfino dal 7 agosto, dodici giorni prima, pur di essere tra i primi a entrare e poter sostare sotto il palco, così da godersi lo spettacolo da una posizione unica.

La stragrande maggioranza del pubblico era composto da ragazze, tutte lì per Tomlinson. L'evento è iniziato dal pomeriggio per proseguire fino a mezzanotte in un'area all'aperto dove negli anni '70 furoreggiava la grande musica leggera nell'ex teatro tenda di Bussoladomani, che ha ospitato le più grandi stelle della musica leggera del mondo e anche un evento storico come l’ultimo concerto dal vivo di Mina, nel lontano 1978, prima di diventare una vera e propria casa per Renato Zero, che qui ha tenuto tanti concerti indimenticabili.

Poi per anni, dopo l’abbattimento del tendone, il degrado e l’abbandono fino alla ricostituzione di un bel parco proprio fronte mare, al confine nord di Lido di Camaiore. Spazio che gli storici promoter D'Alessandro e Galli, i “maghi” del Lucca Summer Festival, hanno preso in mano e riportato in auge grazie a nomi importanti: solo quest’anno si sono visti Jamiroquai e Lana Del Rey e a settembre sarà la volta dei Chemical Brothers. Segno che il degrado non è irreversibile: basta volerlo e investire e i risultati arrivano.