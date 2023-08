Dalla bici al cuore, il libro del medico Raugei

Marina di Pietrasanta, 19 agosto 2023 – Sulla terrazza del bagno Marzocco di Tonfano presentazione di “Le ruote non sono sempre rotonde”, libro di Paolo Raugei, 4° classificato al concorso letterario internazionale "Salvatore Quasimodo 2023", a cura di Beatrice Sassi.

Paolo Raugei, medico in forza all'ospedale Santo Stefano di Prato, da sempre appassionato sportivo, podista praticante nuotatore provetto che per raccogliere fondi per la costruzione di un ospedale pediatrico in Togo, insieme ad altri colleghi, non ha certo avuto paura ad affrontare una traversata nelle isole dell'arcipelago toscano, viene oggi a presentare un libro che era partito con l'intenzione di parlare delle emozioni legate alla sue due partecipazioni al Giro d'Italia ciclistico, ma mentre scriveva sono venuti in superficie stati emotivi che andavano oltre il mondo della bici. Nasce quindi un'opera emozionante che durante l'appassionate lettura di Alessia Bresci di un brano è riuscita a strappare una lacrima. Il ricavato dalla vendita del libro, Aletti Editore, sarà devoluto in beneficenza alla ONLUS The Precious hands, che si occupa della gestione di ospedale pediatrico un Togo dove la mortalità infantile è la più alta al mondo.