Vladimir Luxuria. Una “Princesa“ al Teatro Jenco

Arriva venerdì 24 maggio, alle 21, sul palco del Teatro Jenco, “Princesa“, lo spettacolo prodotto da Teatro e Società e diretto da Fabrizio Coniglio con protagonista assoluta Vladimir Luxuria, che si inserisce all’interno della stagione di prosa del Teatro.

Princesa, per molti, è il titolo di una famosa canzone di Fabrizio De André. Ma pochi sanno che la canzone parla di una persona realmente esistita, Fernanda Farias De Albuquerque, soprannominata Princesa, ovvero Principessa, da un ristoratore dove lavorava. Princesa è un ragazzino che non si riconosce nel proprio corpo, e fin da piccolo vuole essere una ragazza. Si trucca, gioca con le bambole, desidera disperatamente di essere altro dal suo corpo. Inizierà quindi un viaggio, difficile e disperato, che parte da un piccolo paese rurale del Brasile, fino ad arrivare alle grandi metropoli europee. Il filo conduttore di questo viaggio, e dello spettacolo teatrale, è la costante ricerca di un’identità sessuale emotiva, fino a scoprire questa sessualità, e il desiderio di cambiare il suo corpo.

A fianco della regia curata da Coniglio, con l’assistenza di Valentina Beotti, ci saranno Paola Castrignano, che allestirà le scene, Sandra Cardini per i costumi, Francesco Barbera come light designer, Claudia Pajewsky e Lupo.it per il graphic design.

I biglietti si possono acquistare alla biglietteria del teatro a Torre del Lago, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, o telefonicamente allo 0584 359322.