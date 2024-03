Via alle asfaltature. Messi in campo 230mila euro per le frazioni

Partite le asfaltature, per 80mila euro, in quattro frazioni. A Retignano il lavoro è già eseguito. Poi proseguirà la nuova pavimentazione a Terrinca e a Pontestazzemese. Inoltre la giunta ha stanziato altri 150mila euro di asfaltature per altri tratti. La prima fase di asfaltature, già iniziata, proseguirà con due interventi di posa di manto stradale in due tratti a Terrinca, in località La Costa, poi a Pontestazzemese in località La Risvolta. Successivamente verrà incaricata una seconda ditta per Palagnana, Pontestazzemese, Terrinca, Levigliani, Stazzema, Farnocchia, Pomezzana, Retignano, Volegno, La Culla, Sant’Anna e Arni.