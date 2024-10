Via ai nuovi laboratori: "Sfide per crescere e formare gli studenti"

VIAREGGIO

"Una squadra, senza quella non andremmo da nessuna parte". Proprio dall’essere, e dal fare squadra, come elemento portante, e spesso fondante, di progetti, iniziative, e grandi sogni, è partito, ieri pomeriggio, il direttore della Fondazione Isyl, Luigi Bruzzo, ad introdurre la cerimonia di consegna dei diplomi degli studenti e la presentazione dei corsi e laboratori in partenza quest’anno. Corsi che andranno a rispondere alle esigenze del mercato, delle aziende, dei cantieri e dalla richiesta di professionalità della filiera, con un maggior numero di alunni previsti e anche una più ricca proposta formativa. Dalle forniture, il personale di bordo e servizi, alla portualità e la sua logistica, tre categorie che si aspettano figure di esperti e professionisti Its, e per cui la Fondazione prevederà corsi comprendenti quello per ufficiale di coperta, di yachting builder, capobarca, yachting manager, stewardess e steward, logistica, impiantistica e servizi techlog2. A cui si aggiungeranno, come novità per il 2024, oltre alla possibilità di borse di studio secondo determinati requisiti, i laboratori realizzati a Villa Borbone e Palazzo delle Muse, che, come un grande yacht, ospiterà strumenti e macchine, e un sistema di batterie per ibridi, "con un impegno e investimento notevole, che consentirà ai ragazzi di essere formati - dichiara Luigi Bruzzo - Sono sfide che accettiamo, e mi auguro che la Fondazioni continui a svilupparsi e a crescere, come eccellenza, e in rapporto sempre più stretto con cantieri, fornitori e aziende. Questo è il futuro, e spero che Isyl sia un punto di riferimento per i ragazzi, che lo richiedono".

Perché è proprio questo quello che si crea, nel qui e ora: un futuro, fatto da e per ragazzi e ragazze , che offra loro la possibilità di realizzare, con passione e determinazione, tutti i loro desideri. Con lo stesso coraggio con cui sognano, studiano, e lavorano.

Gaia Parrini