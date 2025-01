Un’altra spaccata in pieno centro. I ladri si feriscono

Non accenna a placarsi l’ondata di spaccate ai danni delle attività commerciali della città: nel mirino – ma è solo l’ultima di una lunga serie che ha segnato tutti i quartieri, da nord a sud, a est e a ovest della Ferrovia – è finita anche l’alimentari Liliana in pieno centro. I ladri hanno sfondato la porta a vetri e hanno mirato dritto al registratore di cassa. E infatti dal piccolo negozio di via Puccini, a due passi dalla via Mazzini, benché ben fornito di generi alimentari e anche di bottiglie di vino, non è sparito nient’altro. Soltanto la cassa, ritrovata poi in Pineta di Ponente vuota e imbrattata di sangue. Evidentemente chi ha agito, nella notte, si è ferito nel momento in cui ha assestato il colpo mandando in frantumi la vetrina. Perché tracce ematiche sono state ritrovate dagli agenti della Scientifica, intervenuti per i rilievi, anche all’ingresso dell’attività. Ammonta a circa trecento euro il bottino del furto, sul quale adesso indagano gli agenti del Commissariato di Viareggio. E sono in corso anche le indagini per un’altra serie di spaccate, stavolta alle auto in sosta, avvenuta nel parcheggio della stazione ferroviaria alla Migliarina.