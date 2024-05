Un tuffo in avanti. Approvato il progetto della nuova piscina da 10milioni di euro

L’amministrazione Del Ghingaro si tuffa a capofitto nel progetto della nuova piscina pubblica, che sorgerà a Bicchio. Nell’ultimo scampolo di campagna, dove un millennio fa arrivava il mare. Ed infatti proprio dal terreno intorno a cui sorgerà l’impianto è riemerso, da un’altra era, il fossile di una balena, ribattezzata “Ondona“, che proprio in vista dell’estate sarà recuperata. Per riportarla nel presente.

Ieri, in giunta, è stato infatti approvato il progetto definitivo, per un investimento complessivo di 10milioni di euro. "Due milioni e mezzo – spiega l’assessora al bilancio, Laura Servetti – saranno coperti grazie ai fondi Pnrr, che abbiamo ottenuto presentando questo piano"; ciò che rimane, ovvero sette milioni e mezzo di euro, "Saranno invece finanziati grazie ad un mutuo, a tasso super agevolato , stipulato con l’Istituto per il credito sportivo". L’approvazione del progetto per la nuova piscina, già comprensivo del parere positivo del Coni, è arrivata con con un buon margine di anticipo rispetto alla scadenza del 30 maggio, "che il Credito sportivo ci aveva fissato per ottenere il mutuo. A questo punto, inviato il progetto all’istituto – prosegue l’assessora Servetti –, aspettiamo i tempi tecnici per il ricalcolo dell’ammortamento e poi il mutuo sarà erogato". L’approvazione del progetto definito e la chiusura della pratica di finanziamento danno avvio alla fase esecutiva. "E dato che il progetto definitivo è già particolareggiato, si tratterà comunque di un lavoro di dettaglio. Per questo – conclude Servetti – contiamo di poter partire con la realizzazione dell’impianto entro la fine del mandato".

Secondo il progetto, firmato dal Consorzio Atlante di Roma, la vasca principale della nuova piscina sarà composta da 8 corsie di 2,5 metri ciascuna, per una dimensione totale di 25x21metri, con una profondità costante di 2 metri. A fianco verrà realizzata un’area che accoglie la vasca di avviamento al nuoto di 8x15 metri, con profondità da 1 metro ad un metro e trenta, che servirà anche per i corsi di fitness. Oltre agli spogliatoi e una palestra per il risveglio muscolare, è prevista la realizzazione di un’area riservata agli spettatori, un’area ristoro (bar), un parcheggio e dotazioni di standard a verde pubblico". L’obiettivo dell’amministrazione Del Ghingaro è "creare non solo un centro sportivo ma anche un contenitore di relazioni sociali" per rivitalizzare l’area. E "Vista l’ampiezza – conclude la relazione è prevedibile – uno sviluppo anche successivo di carattere sportivo e sociale".