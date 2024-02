Un portiere di notte. Riparatore elettrodomestici

PORTIERE DI NOTTE

Hotel “Goya” a Forte dei Marmi cerca con esperienza nella mansione, buona conoscenza lingua inglese, possesso attestati sicurezza sul lavoro e haccp, automunito; Dalle 0.00 alle 7; da aprile a ottobre. Per candidarsi inviare cv a [email protected]

2 BARISTI

Bagno Mediterraneo a Marina di Pietrasanta cerca per addetto bar e servizio ai tavoli, su turni 9-16 e 12-19, da maggio a settembre. Chiamare il 3398420402 o cv a [email protected]

1 ELETTRICISTA e 1 APPRENDISTA ELETTRICISTA

per installazione e realizzazione di impianti elettrici su imbarcazioni in possesso di diploma istituto tecnico industriale. Per candidature: [email protected]

RIPARATORE ELETTRODOMESTICI

La persona ricercata dovrà occuparsi di riparazioni tecniche di elettrodomestici e assistenza clienti.

Per candidature: [email protected]