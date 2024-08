“Un mare di stelle“ e solidarietà. La cena raccolta fondi di Rogai

FORTE DEI MARMI

Arte e solidarietà in spiaggia.

Sarà proprio una serata magica quella di oggi al Risto beach del bagno Giovanna a Forte dei Marmi con “Un mare di stelle“, il charity dinner, con inizio alle 20.30, promosso dalla pittrice Elisabetta Rogai per raccogliere fondi a sostegno della Misericordia di Vittoria Apuana che ha necessità di acquistare un nuovo mezzo.

L’appuntamento, proprio per la notte di San Lorenzo, promette divertimento e sorprese all’insegna della convivialità con un giusto tocco creativo: imprenditori, liberi professionisti e personaggi del mondo dell’arte hanno già dato la propria adesione.

La cena (offerta minima 60 euro a persona) sarà allietata dall’intrattenimento musicale e da momenti di coinvolgimento dei presenti.

Elisabetta Rogai, artista fiorentina legata alla Versilia, considerata la ‘’regina dell’enoarte“ per la particolare abilità a dipingere col vino (tanto da aver brevettato una formula che consente la tenuta del colore nel tempo) farà una performance live, utilizzando addirittura un blocco di marmo bianco. Ma non è tutto, perché tra i premi in palio ci saranno una tela di Rogai del valore di 10mila euro, oltre ad un gioiello messo a disposizione dalla Gioielleria Grassi di Firenze e una cena per due persone al Risto Beach.

Durante la serata sarà poi consegnato in diretta il maxi assegno ad un rappresentante della Misericordia.

Sono disponibili gli ultimi posti per la cena telefonando all numero 331.7097916.