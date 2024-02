Un facchino factotum da impiegare a Vì Suites

MANUTENTORE-FACTOTUM

Per completamento dello staff di Vì Suites, struttura ricettiva composta da 25 appartamenti a Viareggio.

Alloggio non previsto, Residenza a Viareggio (preferenza). Gestione della manutenzione di suites, appartamenti e spazi comuni della struttura (terrazza solarium, vasche idromassaggio, deposito bici, palestra), si occuperà anche della manutenzione di altre realtà operative esterne ma sempre in capo all’azienda e alla proprietà, di mantenere i rapporti con le varie assistenze esterne, del controllo generico delle apparecchiature di centrale termica e condizionamento, di supportare il lavoro della governante e delle cameriere in qualità di facchino-tuttofare (carico-scarico carrelli biancheria o altri materiali pesanti, eventuale pulizia di spazi comuni). Manualità e capacità di svolgere piccoli lavori di manutenzione. Stipendio da € 1.300 a € 1.500 + tredicesima + quattordicesima. Orario flessibile da svolgere sia nei giorni feriali che festivi e fine settimana. Cv: [email protected]