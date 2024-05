Tubazione rotta: "Spreco d’acqua. Gaia intervenga"

Mentre a domicilio stanno ricevendo bollette dell’acqua non proprio morbide, gli abitanti di Strettoia da almeno un mese assistono increduli e considerano un’autentica beffa il fiumiciattolo che si è formato a causa di una tubazione che perde acqua senza sosta (nella foto) e rende tra l’altro la strada scivolosa e pericolosa. Succede giorno e notte, con il contatore che non ne vuole sapere di fermarsi. "Uno spreco d’acqua pazzesco", si sfogano i cittadini di fronte al problema della condotta di proprietà di Gaia. Il gestore idrico un anno fa aveva trovato l’accordo con un privato facendo passare un tubo temporaneo nel suo terreno in modo da servire una decina di famiglie che vivono nella zona alta della Palatina, ma la tenuta della condotta ha dato fin da subito dei grattacapi. Tant’è che il gruppo Whatsapp “Strettoiesi doc“ ha sollecitato sia Gaia che il Comune, con l’amministrazione che ha dato piena disponibilità a trovare una soluzione.

"Il tubo – spiegano gli abitanti – si rompe in media 3-4 volte l’anno. Nel 2023 era stato trovato un accordo con Gaia per il passaggio temporaneo del tubo dal terreno privato in attesa del progetto definitivo, in base al quale la condotta passerà ai confini di quel terreno". Il tempo invece si è fermato e la situazione, da temporanea, è diventata definitiva. A farne le spese, oltre alla strada scivolosa, è il terreno del privato, completamente allagato, e la bassa pressione con cui l’acqua arriva a quella decina di famiglie. "Va presa una decisione: l’ultima perdita – concludono – va avanti da quasi un mese, allagando il terreno privato senza contare lo spreco d’acqua".

d.m.