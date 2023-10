Telecamere su tutto il territorio. Arriveranno altri 13 dispositivi

Occhi sul paese 24 ore su 24. In ogni quartiere e a ogni ingressouscita dal territorio. Entro Pasqua Forte dei Marmi sarà completamente coperta dal punto di vista della videosorveglianza e non ci saranno zone d’ombra: il Comune si è infatti aggiudicato gli stanziamenti del ministero degli interni che permetteranno di completare la dotazione di impianti di ultima generazione e di concludere così la previsione di installazioni. Grazie infatti ad un finanziamento di 36.600 euro – utile a sostenere l’80% del costo totale – sarà possibile l’acquisto di 13 ulteriori telecamere (alcune anche con sistema di riconoscimento targhe) che serviranno a coprire la perimetrazione del Comune. Entro la fine dell’anno sarà messa in atto la maggior parte delle postazioni, mentre per quelle più complesse, per le quali è necessario anche il montaggio di postazioni o pali di appoggio, ci sarà da attendere i primi mesi del 2024: entro la stagione turistica comunque l’intero progetto avrà forma.

"L’obiettivo – evidenzia il comandante della polizia municipale Andrea D’Uva – è stato condiviso a un tavolo tecnico in prefettura. Un patto di sicurezza sottoscritto alla luce delle criticità evidenziate da tutte le forze dell’ordine che hanno dato disposizioni per consentire un monitoraggio capillare del territorio. Tra l’altro Forte dei Marmi si è classificata al secondo posto nella graduatoria dei finanziamenti grazie anche alla parametrazione tra il numero delle denunce di reato, che in estate lievita con un’impennata di presenze, divisa per il numero effettivo dei residenti. Una comparazione decisamente sproporzionata che ci ha consentito di essere ammessi al sostegno economico del ministero, che consentirà di arrivare ad un risultato caldeggiato anche da carabinieri e polizia che potranno contare su uno strumento di indagine sofisticato e capillare. In sostanza infatti – prosegue il comandante della municipale – verranno controllate tutte le vie di accesso e fuga dal Comune. Le telecamere, oltre ad aver rappresentato per noi un validissimo aiuto in caso di incidenti stradali con lesioni a persone, potranno essere un deterrente a furti e rapine. Sempre assieme alle forze dell’ordine pianificheremo le priorità di installazione in modo da colmare le attuali carenze".

Francesca Navari