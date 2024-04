Stramicciata tra sport e sociale. C’è anche la Rete della solidarietà

Sport e sociale stamani a Querceta grazie alla partecipazione della Rete della solidarietà del Comune alla “Stramicciata“, gara podistica non competitiva in agenda alle 9,30 con partenza da piazza Matteotti e giunta alla 36a edizione. La manifestazione, promossa dal gruppo “Amici della natura“ e dal centro d’accoglienza “Gruppo per servire“, prevede due percorsi (5 o 10 chilometri) più un da 400 metri per i ragazzi disabili. È in questo spirito di condivisione che si inserisce la Rete della solidarietà, istituita dall’assessorato al sociale, la quale parteciperà insieme all’associazione “Francesco Ticci“ rafforzando così un’intesa che sta dando ottimi risultati in termini di organizzazione e programmazione di nuove iniziative in ambito sociale.