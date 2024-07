Storie femminili. Fili di vita tessuti in danza e parole

Un progetto sperimentale presentato dal laboratorio di danza contemporanea “Rylab”, diretto da Eleonora Di Vita in collaborazione con Camilla Ciucci. Un viaggio profondo ed esplorativo dell’universo femminile, uno spettacolo, “Gomitolo di lana“, che andrà in scena venerdì sera alle 19.30 al Lumen di via Duccini, che ispirandosi alla metafora del gomitolo, intreccia fili di emozioni, sensazioni e vissuti tessendo una trama narrativa che riflette la bellezza, la forza e la complessità dell’essere donna.

Un’originale combinazione di parole, musica, immagini, movimento ed espressioni, con il supporto di testi originali di Ilaria Cipriani e illustrazioni di Annalisa Casini, daranno vita a quadri suggestivi che raccontano storie di donne comuni, in fili di vita che si tessono, rappresentando la molteplicità delle esperienze che ogni donna porta con sé.

La tristezza e la vulnerabilità di una donna vuota in cerca della salvezza, il “tamburo dei cuori” che chiama a raccolta le donne unite dall’amore e la lotta potente di chi affronta la vita con tenacia e coraggio, interpretate da Benedetta Antonini, Serena Benassi, Lucia Betti, Annalisa Casini, Laura Morini, Francesca Puccetti, Giuliana Roche e Laura Serafin, saranno i fili del Gomitolo,

costruendo un tributo commovente alla forza e alla ricchezza interiore delle donne.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito, ad offerta libera, con prenotazione obbligatoria.

Per informazioni, è possibile contattare il numero 347 3040491 (Eleonora di Vita).