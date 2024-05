“Storia dimenticata“. Il fumetto di Gambini per le Giornate Rosse Presentazione di successo per il fumetto "Storia dimenticata" di Roberto Gambini, evento alla Lega fra Maestri d’ascia e Calafati sulle Giornate Rosse viareggine del 1920. Prossimo appuntamento il 1 giugno al Caffè Così Com’è per discutere di Renato Gino Gerard.