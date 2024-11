Sostegno al reddito. L’incontro di Cna per le aziende artigiane

Un ente, l’Ebret, che garantisce agli artigiani, e al loro comparto, misure di sostegno al reddito, innovazione e welfare aziendale da oltre trent’anni. Ed un’ente a cui, in provincia di Lucca, a cui aderiscono più di duemile imprese. E proprio a quest’ampia platea sono destinate le prestazioni garantite, e che saranno presentate oggi, alle 18, nella sede in largo Risorgimento, con gli interventi di Andrea Giannecchini, Gianluca Volpi, direttore Ebret, e Jaira Veracini, consulente Finart, che esporrà le opportunità e i bandi per le imprese e i lavoratori che consentono l’erogazione di contributi a fondo perduto.