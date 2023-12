Smantellata l’isola ecologica. A Tonfano altri 4 posti auto

Grazie allo smantellamento dell’isola ecologica a scomparsa di via Palestro, a Tonfano, in quanto da tempo inutilizzata e divenuta ricettacolo di sporcizia e degrado, la zona si è arricchita di altri quattro posti auto. Il Comune in questi giorni ha infatti ultimato le lavorazioni per il riassetto del parcheggio. Lo spazio riservato alla sosta è stato ripavimentato con mattonelle autobloccanti, lasciando ad asfalto solo le parti destinate al transito.

La segnaletica orizzontale che delimiterà gli stalli di parcheggio sarà tracciata nei prossimi giorni, quando la sabbia avrà compattato in modo ottimale le fughe tra gli autobloccanti posati. L’intervento è stato realizzato con risorse dell’ente per 40mila euro e ha interessato un’area complessivamente di circa 120 metri quadri, la quale tra non molto potrà accogliere 20 posti auto. La sistemazione ha inoltre consentito di dare a tutta la zona anche un aspetto più ordinato e decoroso, come da tempo chiedevano sia i residenti che le attività commerciali.