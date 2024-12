Slitta il contributo per l’Asse: "Comune isolato"

“Trasloca“ al 2025 l’erogazione del contributo straordinario della Regione, in favore del Comune di Viareggio, per finanziare il progetto di fattibilità dell’asse di penetrazione. "Parliamo di 100mila euro su un bilancio regionale che vale circa 11 miliardi – interviene il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Baldini –, per un’opera che la comunità della Darsena attende da tempo immemore". Il consigliere leghista sottolinea poi il passaggio, durante il consiglio regionale, in cui "Il presidente Eugenio Giani, in aula, ha trovato modo di comunicare, all’interno delle sue proposte di modifica alla legge finanziaria 2025-2027, l’emendamento che prevede il contributo straordinario alla Provincia di Lucca per l’ampliamento della sede dell’istituto superiore “Chini-Michelangelo“ di Camaiore attraverso la previsione di nuovo indebitamento: ben 1 milione e mezzo di euro su tre anni". Pur contento per il Chini, "frequentato da tanti ragazzi – prosegue Baldini –; se da Firenze si voleva dimostrare che alle recenti elezioni provinciali c’è chi ha vinto e c’è chi ha perso, non vi era modalità migliore per renderlo palese". E dunque secondo il consigliere regionale "Il Comune di Viareggio, a causa delle continue baruffe con la Regione, la Provincia, il Comune di Camaiore..., risulta ormai isolato, non riuscendo a far valere la rappresentatività che gli dovrebbe essere riconosciuta. E – conclude Baldini – il PD regionale ne approfitta per mandare messaggi politici chiari, aiutando in questo caso il Comune di Camaiore guidato dal sindaco che è, anche, presidente della Provincia". "E a rimetterci è Viareggio e l’intera comunità portuale".