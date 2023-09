Si proietta il film di Bonuccelli. Ultimi posti

Gli addetti ai lavori assicurano che sarà probabilmente "l’evento versiliese di fine estate", basti pensare che tantissime persone hanno già garantito la loro presenza. A mobilitare mezza città è la proiezione in anteprime del nuovo film del regista pietrasantino Diego Bonuccelli “Versilia experience“, di scena domani sera alle 21 al cinema comunale. Il quarto lungometraggio del regista 29enne (nella foto le riprese sul set) si presenta al pubblico come un poliziesco che ribalta la visione stereotipata della Versilia. Quindi non solo arte, mare, yachts e lusso sfrenato, bensì un luogo oscuro e piovoso dove tra l’altro avvengono crimini violenti, con una chiara ispirazione che attinge ai noir e i polizieschi francesi così come ai film di genere americani.

Un’altra caratteristica del flm, realizzato in 4K, è di avere non un solo protagonista, ma numerosi ruoli e altrettanti personaggi: dai giovani rapinatori (Alessio Nicolai e Nico Neri) all’ex militare (Iann Di Clemente), dal commissario (Cesare Tarabella) all’agente segreto (Daniele Del Soldato) fino al pericoloso e spietato trafficante nordafricano (l’artista egiziano Khaled Zaki). Tra gli attori più noti al pubblico figurano Andrea Buscemi, che interpreta un cupo informatore, Alessio Sardelli nel ruolo del questore, fino alla scena surreale con il “re“ dei materassi Riccardo Corredi che interpreta se stesso. "In una Versilia oscura – spiegano gli organizzatori – si mischiano criminalità, servizi segreti e polizia. Tutto ruota intorno a una misteriosa valigetta. Alex, Leo e Jan precipitano in un tragico incubo, dove aleggia un temibile trafficante. Il commissario Cosmi, prossimo alla pensione, conduce la sua ultima indagine, tra mille pericoli".

d.m.