Si è spenta Amelia Paterni. Era la vedova di Elio Tofanelli

Una vita trascorsa al fianco del presidentissimo del Carnevale. Si è spenta a 78 anni Amelia Paterni, moglie del compianto Elio Tofanelli. La ‘baby’ come affettuosamente la chiamava proprio Elio, si è arresa mercoledì sera a una brutta malattia contro cui combatteva da tempo con tutte le sue forze. Sempre allegra, scherzosa, una donna che amava stare in compagnia e che aveva nella famiglia la sua grande stella polare. Amelia si era dedicata alla casa e alla crescita dei due figli, Gianluca e Monica. Lascia nel dolore anche i nipoti, cui era particolarmente affezionata, la sorella Antonella, i fratelli Giuliano (quello delle scarpe sotto le logge) e Franco. Per tutta la giornata di ieri la salma è stata esposta alla Croce Verde, poi sarà tumulata nel cimitero comunale accanto a quella del marito Elio. Condoglianze sono arrivate dalla Fondazione Carnevale e dal Cgc Viareggio.