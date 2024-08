Sempre meno medici: "L’allarme è forte"

"Quale futuro ci attende riguardo i medici di base?". Ad aprire una riflessione in consiglio comunale è stato il consigliere di minoranza Emanuele Tommasi.

"Sappiamo che la Asl ha ampliato 60 pazienti per ogni medico di base – premette – e al momento la catastrofica situazione è stata tamponata ma man mano che i medici in attività andranno in pensione cosa succederà non solo a Forte dei Marmi ma in tutta la Versilia? Per la prima volta 1200 pazienti hanno rischiato di rimanere senza medico di famiglia. Sappiamo che che la programmazione del ricambio tra quelli in pensione e quelli nuovi e’ saltata, quindi vogliamo sapere a che punto siamo arrivati e cosa ci attende. Altra spinosa situazione, se non peggiore, invece riguarda il pronto soccorso dell’ ospedale unico della Versilia: il personale ospedaliero, come osservato dal sindacato Fials è costretto a fare salti mortali per poter accudire i numerosi ingressi. Abbiamo sollecitato l’amministrazione comunale a farsi carico di questa situazione visto e considerato che non essendoci più la Società della Salute e la conferenza dei sindaci non sembra avere un peso importante a livello regionale. Fials ha chiesto un sostanzioso aumento del personale sanitario già da primavera, richiesta caduta nel nulla, e il personale verrà potenziato ad ad agosto. Siamo abbastanza stanchi e preoccupati da questa situazione – va avanti Tommasi – e ci preoccupa la quotidianità che il personale ospedalieroè costretto a sopportare, visto che essendo in prima linea deve spesso a subire anche aggressioni, verbali e non, dai pazienti anch’ essi esasperati".