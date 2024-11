Scontro auto-moto. Ferito il centauro

Attimi di paura nel primo pomeriggio di ieri per un incidente che ha coinvolto un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro, che ha riportato traumi facciali e un brutto trauma cranico, di entità tale da rendere necessario l’intervento del Pegaso per un trasporto a tutta velocità verso l’ospedale di Cisanello.

L’incidente si è verificato poco dopo le 14,30 a Bozzano, di fronte al supermercato Penny. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine per i rilievi del caso, sono arrivate prontamente l’India e l’ambulanza infermieristica della Misericordia di Massarosa. Gli operatori sanitari si sono trovati di fronte una situazione difficile: il centauro – un uomo di circa 65 anni – aveva riportato brutte ferite al volto e alla testa e non era perfettamente cosciente. Per questo, è stato deciso di richiedere l’intervento del Pegaso. Nel frattempo, il personale della Misericordia ha messo in sicurezza il centauro, riuscendo a stabilizzarne le condizioni in attesa dell’elisoccorso. Quando il Pegaso è atterrato, grazie ai soccorsi ricevuti, l’uomo – benché non ancora ristabilito – si era comunque lasciato il peggio alle spalle. È stato portato in volo in codice rosso all’ospedale pisano di Cisanello per curare le ferite riportate nello scontro. In particolare, a ’tradire’ l’uomo è stato il casco aperto che, benché allacciato regolarmente, non garantisce una protezione di alto livello al volto, in caso di incidenti. L’uomo è ancora ricoverato a Cisanello dove viene tenuto sotto osservazione.