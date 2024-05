Scomparsa di Meconi. Aperta sottoscrizione

Se n’è andato il 30 aprile il dottor Publio Meconi, stimato medico, apprezzato soprattutto a Massarosa dove aveva tanti pazienti affezionati. A dare la notizia è la moglie, Angela Bertacci, presidente dell’Associazione italiana persone down. Che a pochi giorni dalla scomparsa del marito, chiede a chi gli ha voluto bene di contribuire ad esaudire il suo grande desiderio: veder completata la casa del ‘Dopo di Noi’ di Lido di Camaiore, spazio residenziale e ricreativo destinato ai ragazzi con sindrome di down con mini appartamenti, laboratori didattici e formativi, ambulatori, aree ludiche e foresteria sociale. "Martedì 30 aprile è venuto a mancare mio marito, il dottor Publio Meconi – scrive la presidente dell’Aipd –, lasciandomi nel dolore con i figli Elisa, Sergio e Andrea, il genero Umberto e le tre nipotine. Ringraziamo i tanti amici che hanno voluto condividere con noi questo triste momento. Con fede, so che il nostro carissimo Publio, dopo tante sofferenze, è finalmente sereno nella pace eterna. Mio marito aveva un desiderio grande, quello di poter vedere realizzata la casa per il ‘Dopo di Noi’ a Lido di Camaiore, per Sergio e per tutti i nostri ragazzi con sindrome di down. Purtroppo non è riuscito, in vita, a veder realizzato questo suo desiderio. Non abbiamo chiesto fiori – sottolinea Bertacchi – però, se qualcuno volesse fare una piccola donazione per finire la costruzione di quest’opera, credo che lui ne sarebbe felice, ovunque sia. Un abbraccio a tutti coloro che gli hanno voluto bene – conclude la presidente dell’Aipd – e un ultimo abbraccio anche a te, Publio".

Per chi volesse contribuire alla costruzione dell’opera, che ha ricevuto il via libera nel 2018, ecco i riferimenti dell’Aipd Versilia: Iban IT33W0872624624000000334979; conto postale 98382294.