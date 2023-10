Sarà demolita la palestra Frediani. Intervento previsto a gennaio 2024

Novità per il futuro delle strutture sportive: la giunta ha approvato il progetto definitivo per le opere di demolizione e ricostruzione dell’impianto sportivo della primaria Frediani a Seravezza ed ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla nuova tendostruttura polivalente di Querceta. Il primo intervento, relativo alla demolizione e ricostruzione della palestra della Frediani, fa seguito all’ammissione ai fondi del Pnrr per un importo pari a 948mila euro. Con l’approvazione da parte della giunta Alessandrini viene così dato il via libera al progetto definitivo, usufruendo della somma, da integrare con circa 95mila euro del fondo opere indifferibili del 2023 e con altri 468mila euro da attingere ai fondi del Comune, per un totale di 1 milione e 511mila euro. Il progetto, redatto dall’architetto Maurizio Gianassi, prevede la demolizione e successiva ricostruzione della palestra, senza incremento di volume e con la realizzazione di una sagoma differente: la nuova palestra della Frediani sarà articolata in uno spazio principale per l’attività ludico-sportiva degli alunni, in una zona spogliatoi e servizi, in una di collegamento attraverso il vano scale e un ascensore e, infine, in uno spazio all’aperto attraverso la riqualificazione di parte del cortile con piccolo campo da street-basket. Affidamento entro dicembre, con conseguente avvio dell’intervento all’inizio 2024.

"Si tratta di due opere che rientrano negli interventi previsti dalla nostra amministrazione - spiega il sindaco Lorenzo Alessandrini - per dare risposte da una parte agli studenti della Frediani, con l’impegno continuo a reperire fondi anche per la ristrutturazione della scuola, e dall’altra alle realtà sportive del territorio così come il mondo del Palio dei Micci". Per quanto riguarda la tendostruttura che l’amministrazione intende realizzare in via Ciocche a Querceta, si sta procedendo per intercettare finanziamenti statali attraverso il Fondo sport e periferie. Il bando prevede, per gli enti con popolazione tra i 10 mila e i 20 mila abitanti, un contributo massimo di 700mila euro con impegno dell’ente alla compartecipazione economica. Il nuovo passo da parte della giunta sarà la fattibilità tecnico ed economica, dal costo di circa 895.000 euro e che richiederà quindi una compartecipazione economica di 195mila euro. "Qualora la domanda non rientrasse in graduatoria – spiega Giacomo Tarchi, delegato allo sport – siamo pronti a percorrere altre strade per giungere a una struttura capace di soddisfare le esigenze del territorio".

Fra.Na.