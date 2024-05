Rimosso il pino pericoloso. Era caduto su un cantiere

Non è crollato a terra solo perché si è appoggiato sul tetto di un capannone. Uno degli ultimi pini rimasti in via Paolo Savi nel tratto lato mare ha rischiato di collassare e crollare a terra. Solo un po’ di paura per chi stava transitando in zona venerdì mattina quando è successo il fatto. La caduta del grosso pino è stata fermata dal tetto del capannone della ditta Versilia Survey. Sul posto sono intervenuti nella serata di venerdì anche i vigili del fuoco che, con l’ausilio di un autogrù e di un autoscala, hanno provveduto alla rimozione della pianta e la messa in sicurezza dell’area, evitando così che la situazione peggiorasse. In questo tratto di via Paolo Savi sono in corso dei lavori sul marciapiede e sul manto stradale sfondato proprio dalle radici dei pini.