Riapertura della via per Balbano. La Regione stanzia un milione di euro

Dopo il sopralluogo congiunto di fine luglio con la presenza del presidente della Toscana Eugenio Giani, arriva la buona notizia dalla Regione che stanzia un milione di euro per la strada di Balbano. Il via libera è arrivato nell’ultima seduta del consiglio regionale che ha approvato lo stanziamento sul 2025-26. Le risorse serviranno a un primo lotto di interventi, procedendo dal basso verso l’alto, andando ad agire a livello strutturale sulle parti più critiche degli oltre due chilometri di strada interessati. L’intervento complessivo, per il quale il Comune ha già predisposto uno studio di fattibilità in lotti, ha un valore di circa 3 milioni di euro.

"Abbiamo lavorato in queste settimane per arrivare a questo risultato importante – commenta il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Stefano Natali –; appena avremo gli atti dalla Regione, procederemo con gli uffici alle varie fasi progettuali e di affidamento, con i normali tempi tecnici, cercando di fare presto e bene. Nei prossimi mesi, usciti dal dissesto, valuteremo le ulteriori risorse comunali da poter investire eventualmente anche attraverso l’attivazione di un mutuo per proseguire l’intervento. Un ringraziamento, oltre al presidente Giani, anche all’assessore regionale Stefano Baccelli, alla consigliera regionale Valentina Mercanti e al consigliere del presidente Alessandro Del Dotto che si sono spesi per arrivare a questo risultato".

L’intervento ha come obiettivo la messa in sicurezza della strada e il ritorno alla normalità per la viabilità che collega Massaciuccoli a Lucca passando da Balbano che ad oggi è chiusa, eccezione per i residenti, a causa appunto del pessimo stato in cui versa. Il problema della chiusura della via per Balbano si è sentito nitidamente lo scorso inverno quando, a causa del maltempo, è stata temporaneamente chiusa per inagibilità la via Pietra a Padule, isolando di fatto la frazione di Massaciuccoli dal resto del territorio comunale di Massarosa. Per questo, i residenti si erano mobilitati con l’obiettivo di arrivare alla riapertura della via per Balbano, che versa in condizioni pessime.

"Si tratta di una viabilità fondamentale per i residenti della frazione ma anche per l’intero territorio – sottolinea la sindaca Simona Barsotti –; siamo soddisfatti anche per aver condiviso le varie fasi come sempre con i residenti, tra incontri, sopralluoghi e un confronto aperto e costruttivo, questo risultato è un successo della comunità".

