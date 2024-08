"Quintet Almost Blue" sotto le stelle. Rossana Casale in concerto. La cantante chiude la rassegna

CAMAIORE

Mare e cielo, la voce raffinata di Rossana Casale e l’accompagnamento dei suoi musicisti, che da sempre fanno jazz, Carlo Atti, sax tenore, Luigi Bonafede, pianoforte, Alessandro Maiorino, contrabbasso, Enzo Zirilli, batteria. Nel centro storico in piazza XXIX Maggio, sotto le stelle di agosto domani sera alle 21.30 è “Almost Blue“. Il concerto che chiude la rassegna è un evento che anticipa l’uscita dell’album di Rossana Casale prevista per fine settembre: un album, 11 brani, dedicato al jazz nel signficato musicale più ampio. Un album che Rossana Casale dedica a Viareggio perché è nato nella città della quale si sente figlia adottiva. Rossana Casale racconta alla Nazione il progetto e il concerto che farà a Camiore.

Quando nascono ’Almost blue’, tour e album?

"Sono nati lo scorso autunno passeggiavo sulla spiaggia di Viareggio verso Lido di Camaiore quando mi sono ritrovata a cantare tra me e me il brano Blue Skies di Irvin Berlin e così dopo anni sono tornata al jazz. Il brano lo ho portato in tour. L’album esce a settembre. È stato un momento intimo dedicato al colore blu, a quello che ha significato per il jazz nel profondo".

Un colore che evoca e ha tanti significati?

"Sono il mare e i cielo di Viareggio, è il colore della spiritualità, del trascendente. Della speranza".

Cosa si devono aspettare gli spettatori di Camaiore?

"È la prima volta che canto a Camaiore ho chiesto di chiudere la rassegna che è stata bellissima e ha portato tanti cantanti importanti con percorsi musicali significativi. Il mio concerto è un concerto dedicato al jazz, per chi ama questo genere e per chi ha voglia di fermarsi un attimo a ascoltare".

Una dedica particolare dal palco di Camaiore?

"Alla libertà, la cultura rende liberi, la musica rende liberi. Ho l’abitudine di chiudere i miei concerti dicendo viva la cultura. Lo farò anche venerdì".

Lei ama molto Viareggio?

"Vivo qui da sei anni e una mia amica viareggina mi ha detto che amo questa città più dei viareggini: ma qui lo spazio è largo, la gente ha tanta dignità. Faccio tante passeggiate".

La voce raffinata della musica italiana nel concerto di venerdì canta il jazz: il blu del mare e del cielo di Viareggio non resta che respirare la sua voce sotto le stelle.

Maria Nudi