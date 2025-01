Quest’anno la selezione sarà ancor più impegnativa: "La Fee ci ha chiesto adempimenti tecnici aggiuntivi"

Ottenere la Bandiera Blu sarà tutt’altro che semplice visto il corposo pacchetto di requisiti chiesti dalla Foundation for environmental education (Fee) per assegnare l’ambìto vessillo. "Per il 2025 – spiega l’assessore all’ambiente Tatiana Gliori – la Fee ha chiesto a chi vuole candidarsi Blu adempimenti aggiuntivi, rispetto alle passate edizioni, anche a livello di procedura tecnica. Questo rende la selezione più impegnativa fin dalle modalità di presentazione della candidatura. Per questo i nostri uffici, che ringrazio, hanno posto subito all’attenzione della giunta i passaggi che si sono resi necessari e che trovano anche il nostro territorio pronto a concorrere per questo prestigioso riconoscimento: non è solo un’attestazione di merito strettamente ambientale – conclude – ma di qualità per tutto il sistema dell’accoglienza e della ricettività di Pietrasanta e Marina".