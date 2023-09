"Querceta fuori dagli eventi estivi". L’opposizione critica l’esclusione

"Querceta dimenticata dagli eventi estivi". Creare Futuro denuncia il disinteresse dell’amministrazione comunale per la frazione "confermato – sottolinea – proprio dalle parole della delegata al turismo Tessa Nardini all’ultimo consiglio comunale". "’A Querceta non è stato fatto niente quest’estate, ci siamo concentrati su Seravezza. lo scorso anno abbiamo fatto alcuni eventi non abbiamo trovato il giusto riscontro né degli abitanti né degli esercenti’. Queste le parole di Nardini – rimarca l’opposizione – in risposta ad un’interrogazione della consigliera Luisi in consiglio comunale. Pensiamo siano abbastanza chiare ed esplicative da sole. Quello che chiediamo è se questo atteggiamento sia più arrendevole o più punitivo verso il centro di Querceta, i suoi abitanti e i suoi commercianti. Abbiamo sentito numerose critiche da parte dell’amministrazione ai commercianti di Querceta in consiglio comunale, ma in questi mesi cosa è stato fatto per coinvolgere le associazioni e i commercianti nella stesura di un calendario estivo? Ad esclusione di alcune iniziative nate dalla buona volontà associativa nulla si è visto su Querceta da parte dell’iniziativa comunale. Perché l’amministrazione non convoca un tavolo di lavoro permanente con le categorie – propone Creare Futuro – come veniva fatto anche con importanti risultati in passato? Cosa ne è stato del programma elettorale di Alessandrini che trasformava le piazze di Querceta in un museo a cielo aperto collegato al Mediceo? Consapevoli della complessità del tema, esortiamo l’amministrazione a battere un colpo con la realtà più popolosa e commercialmente solida del nostro comune che non merita la latitanza della giunta".

Francesca Navari