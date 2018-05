Viareggio, 19 maggio 2018 - Lo ripete sempre, come un mantra, ai suoi studenti: «Voi non siete il voto che prendete. Ricordatelo». La professoressa Angela Palermo è turbata, ma ostinata. Oggi tornerà in classe. Attraversando gli stessi corridoi, larghi e minimali del liceo classico Carducci, che negli ultimi due anni le hanno donato grandi soddisfazioni, umane e professionali. E un dolore. Quei corridoi dove mercoledì mattina la madre di una studentessa l’ha affrontata. «Non è accaduto in classe, non mi ha toccata. Quando la discussione è degenerata e il genitore mi ha aggredita – racconta – alcuni colleghi sono intervenuti, evitando che la situazione potesse degenerare». Tutto nato da un 4, preso dalla figlia all’interrogazione di filosofia. Non aggiunge niente di più sull’episodio: «La giustizia – dice – ora farà il suo corso».

Ma vuole parlare la professoressa Palermo, «non voglio che l’episodio venga minimizzato». E lo fa aprendosi. Raccontando di sé, del suo rapporto con la scuola e gli studenti. «Non bisogna mai confondere un professore ingiusto da un professore esigente. E io sì – dice –, sono una professoressa esigente. Cerco di fare l’interesse dei ragazzi. Voglio che la scuola si basi su una preparazione culturale. Che torni ad avere il pieno ruolo della sua funzione educativa e culturale. E che non venga considerata alla stregua di una periferia, di un parcheggio». Pretende molto dai suoi studenti la professoressa Palermo, «perché una vera rivoluzione del sistema scolastico – dice – deve passare attraverso una severità culturale». Non parla così, come fosse una lezione di teoria e con la distanza di chi si è accomodato dietro la cattedra. Ha due lauree Angela Palermo, la prima in storia e filosofia alla Sapienza; la secondo in logica e matematica a Parigi. Dove ha conseguito un dottorato, e dove è tutt’oggi ricercatrice associata e abilitata in Epistemologia. «Una volta alla settimana vado a Parigi – dice –, parto la mattina e torno la sera pur di non prendere giorni di permesso. Che pur mi spetterebbero. Amo il mio lavoro, e anche attraverso i miei sacrifici cerco di mandare un messaggio agli studenti». Di perseveranza, tenacia, impegno. Angela Palermo sarà l’unica donna italiana invitata a partecipare al Congresso mondiale di filosofia che si terrà, ad agosto, a Pechino. «Non c’è obiettivo irraggiungibile, non c’è ostacolo che non si può superare. Così come si può rimediare ad un 4. Un giudizio severo, ma recuperabile. Non mi permetto mai di dare meno di quattro, non ha senso svilire i ragazzi». Un quattro, tradotto, non è altro che un ‘rimboccatevi le maniche’. «Comprendo che non è piacevole, e l’ho affrontato anch’io nel mio percorso». Uscendone più forte, e motivata. C’è una riflessione, di pochi giorni precedente all’episodio, che la professoressa Palermo ha affidato al web. A proposito della fragilità.

«Da insegnante – si legge, comprendendo la filosofia della professoressa – mi sento di dire che il grande problema dei nostri ragazzi non è la loro (comprensibile e naturale) fragilità, ma l’educazione alla fragilità che viene loro impartita dagli adulti. Tale educazione passa spesso attraverso un cieco permissivismo e la conseguente distruzione dell’autorità. Ma non si può diventare adulti consapevoli e forti senza figure autoritarie cui opporsi e non c’è orizzonte che possa essere attinto senza il superamento di un limite, che va imposto ai nostri ragazzi come atto d’amore verso di loro. La fragilità di questi adolescenti non è altro che il grido disperato del loro sano spirito di ribellione, soffocato da “desideri non desiderati” ma, troppo facilmente, esauditi»

Martina Del Chicca