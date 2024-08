Polo Don Lazzeri-Stagi. Il patrimonio della gipsoteca trasferito dopo 180 anni

Alcune opere erano lì dal 1842, quando il liceo artistico “Stagi“ nacque come Istituto di belle arti. Più tantissime altre che hanno un secolo o un secolo e mezzo. Ma la storia va avanti anche per il prezioso patrimonio della gipsoteca, pronto ad essere trasferito altrove, in sicurezza, per consentire la demolizione del vecchio edificio e la realizzazione del futuro polo “Don Lazzeri-Stagi“ che alla Provincia costerà oltre 19 milioni di euro. Le opere, insieme a manufatti e arredi scolastici, saranno stoccate in un magazzino per tutta la durata dei lavori grazie al nulla osta della Sovrintendenza. "È un lavoro delicato: nel frattempo – spiega il vice presidente della Provincia con delega per l’edilizia scolastica in Versilia Nicola Conti – a settembre partirà la demolizione del vecchio edificio e saranno pronti i nuovi laboratori ricavati nei moduli abitativi, attrezzati in modo da consentire una normale attività per studenti e docenti. Il nostro impegno è limitare il più possibile i disagi e di avere nel giro di un anno una scuola moderna e sicura". Col plauso del dirigente Germano Cipolletta (nella foto): "La gipsoteca è un patrimonio culturale di grande valore per la nostra comunità. I laboratori provvisori garantiranno continuità alle attività didattiche e artistiche e quelli nuovi saranno all’avanguardia, inseriti in un polo moderno e stimolante".

Daniele Masseglia