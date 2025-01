Piazza Pertini, c’è l’ok. Via alla riqualificazione

Smaltiti torroni e panettoni, la "nuova" piazza Pertini può finalmente prendere forma. Entro fine mese è prevista infatti la partenza dell’atteso intervento di riqualificazione, con la ditta che ha già iniziato a predisporre l’area di cantiere. Era stato il sindaco Lorenzo Alessandrini, che ha la delega ai lavori pubblici, ad aver deciso di posticipare i lavori per non creare disagi allo shopping natalizio né alle attività commerciali della frazione né tanto meno ai cittadini impeganti a far compere.

I lavori, affidati alla ditta "Ceragioli costruzioni" di Camaiore, prevedono l’impermeabilizzazione e il ripristino di 1.300 metri quadri di piazza, tra via Federigi e il passaggio pedonale per piazza Matteotti, per un importo di 440mila euro. Più precisamente si tratta del primo stralcio del lotto funzionale n. 3 del programma di rigenerazione urbana del sistema delle piazze, collegamenti viari e pedonali del centro di Querceta secondo le linee guida dello studio di fattibilità redatto dall’architetto Andrea Vecchi.

"L’intervento sulla piazza Pertini – ricorda in proposito il primo cittadino – rappresenta uno dei passaggi verso la riqualificazione del decoro urbano quercetano. Ma al tempo stesso va a recuperare alcuni gravi problemi di infiltrazione che hanno fin dall’inizio interessato il parcheggio sotterraneo della piazza, e di sostituzione dell’attuale copertura in marmo, rivelatasi scarsamente efficiente e poco resistente. Non ultimo, c’è anche l’urgente necessità di mettere a norma le condutture e gli allacci del metano". Nelle prossime settimane, infine, verrà resa nota anche la tempistica dell’intervento.

d.m.