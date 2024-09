Piano Operativo, previsti due incontri con la cittadinanza

Sono due gli incontri aperti alla cittadinanza per spiegare le modalità di presentazione dei contributi alla predisposizione del piano operativo comunale.

Venerdì 13 settembre alle 18 alla Croce Bianca di Querceta e il 27 settembre alla Misericordia a Seravezza. "Si tratta di appuntamenti finalizzati proprio a far conoscere la genesi e lo sviluppo del piano operativo comunale – spiega Adamo Bernardi, assessore all’urbanistica e all’edilizia – e in particolare le modalità per avanzare proposte, in un percorso che vuole essere quanto più possibile aperto alla partecipazione dei cittadini". I contributi avanzati dai cittadini dovranno essere in linea proprio con il Piano strutturale e non avranno carattere vincolante per il Comune ma consultivo". I tempi per presentare eventuali proposte scadono l’11 ottobre alle 12 tramite pec a [email protected] oppure all’ufficio protocollo in via XXIV Maggio. Si può richiedere il modulo e tutta la documentazione al garante dell’informazione, l’ingegner Luca Fantini, a: [email protected]