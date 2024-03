Panariello e Masini. Show a Villa Bertelli. Aperte le prevendite

"Panariello Vs Masini — Lo Strano Incontro" è lo show che il 9 agosto andrà in scena a Villa Bertelli

a cura di Leg Live Emotion Group e Fondazione Villa Bertelli. Giorgio Panariello e Marco Masini sono pronti a tornare insieme sul palco, per una nuova sfida fra battute e canzoni che attraverserà l’Italia a partire da luglio. "Panariello vs Masini – Il Ritorno" arriva sulla scia del successo del primo tour che ha visto Panariello e Masini girare tutta la Penisola nel corso del 2023. E a grande richiesta sono adesso pronti per riabbracciare il loro pubblico, per oltre due ore di spettacolo. I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone e punti vendita abituali.