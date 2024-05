Palestre scolastiche. Gli spazi alle società

Il Comune assegna gli spazi polifunzionali delle scuole alle associazioni sportive del territorio "per attività fisica e promozione dello sport". Le strutture ’sul tavolo’ sono quella della scuola elementare di Bozzano, quella della primaria del capoluogo e quella delle media di Massarosa per quanto riguarda il Comprensivo 1; lo spazio polifunzionale delle elementari di Stiava, quello della primaria di Piano di Conca, quello delle elementari di Piano di Mommio e quello delle medie di Piano di Conca per il Comprensivo ’Sforzi’.

La normativa prevede che le attività condotte in questi spazi venga portata avanti in assenza di pubblico e con un affollamento complessivo inferiore alle 100 persone. Chiaramente, trattandosi di palestre delle scuole del territorio,la concessione degli spazi da parte del Comune può avvenire soltanto in orario extradidattico, a favore di associazioni o enti sportivi che svolgono attività sportive o ricreative che siano compatibili con la

destinazione d’uso della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite negli atti dirigenziali, tenuto conto delle esigenze di sicurezza, igiene e di salvaguardia del patrimonio.

Tra i criteri per la scelta dei destinatari si contano la sede del soggetto richiedente, l’uso degli spazi da almeno tre anni, i titoli sportivi conseguiti nell’ultimo triennio, la destinazione giovanile dell’attività svolta (contano gli atleti under 16 tesserati), la partecipazione a campionati ufficiali, la consistenza numerica dei tesserati e i progetti di integrazione portati avanti.