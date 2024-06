“Olimpiadi del cuore“, ultimo atto. Al Tc Italia le finali di tennis e padel. Poi il gran galà al Twiga con Arisa

Dalle finali di tennis e padel fino al gran galà conclusivo al Twiga con la cantante Arisa. Saranno queste le principali attrazioni della terza e ultima giornata delle “Olimpiadi del cuore-Mattone del cuore“, evento promosso dall’omonima associazione fondata da Paolo Brosio e giunto all’ottava edizione. La rassegna benefica anche quest’anno si pone infatti nobili obiettivi: i fondi raccolti serviranno per dare sostegno alle popolazioni alluvionate toscane di Campi Bisenzio, Quarrata e Montemurlo e per completare la realizzazione del primo soccorso “Peace Hospital” nei luoghi delle apparizioni mariane della Bosnia Erzegovina a Medjugorje. Dopo il “Match del cuore“ inaugurale, che ha visto la Nazionale cantanti affrontare gli All Stars al “Necchi-Balloni“ di Forte dei Marmi, e la successiva serata al all’insegna della musica e dei prodotti tipici toscani al bagno “Annetta“, oggi come detto è tempo di gran finale.

Nel pomeriggio al Tc Italia di Forte dei Marmi si terranno le finali dei tornei di tennis e padel. In serata invece, come da tradizione, ci si sposta a Fiumetto per il gran galà al Twiga di Flavio Briatore e Dimitri D’Asburgo. La star della serata sarà la cantante Arisa, per l’occasione accompagnata dal maestro Giuseppe Barbera. La serata sarà aperta da Pago con la sua prestigiosa band che intratterrà il pubblico con canzoni tutte da ascoltare, cantare e ballare. Prevista anche la partecipazione e l’esibizione del tenore Fabio Armiliato, ex componente della Nazionale italiana cantanti e vincitore del premio internazionale “Giacomo Puccini“ nel 2014. Armiliato proporrà alcuni celeberrimi spezzoni delle immortali opere del grande maestro Giacomo Puccini.