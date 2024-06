Nuovo incarico all’Asl. Cardiologia, si cambia. Canale sarà responsabile

Maria Laura Canale è la nuova direttrice facente funzione della Cardiologia al Versilia. La sua nomina segue il pensionamento di Giancarlo Casolo, che l’Asl ringrazia ancora per il contributo fornito alla sanità aziendale.

Il nuovo incarico per la dottoressa Canale, che da molti anni svolge la sua attività professionale al Versilia, rappresenta una scelta di continuità. Romana di origine, Canale ha svolto la sua formazione tra l’Università Cattolica di Roma, dove si è laureata, e l’Università di Pisa, dove ha conseguito la specializzazione in Cardiologia e il dottorato di ricerca. Mentre svolgeva la sua attività clinica si è ulteriormente perfezionata con un Master in Terapia intensiva all’Università di Firenze.

Ha mosso i primi passi della sua carriera tra gli ospedali di Reggio Emilia e Cremona, per poi approdare nel 2010 alla Cardiologia del Versilia. L’attività clinica di Canale si è sempre svolta in parallelo a quella di ricerca: le principali aree di attività assistenziale sono la gestione della terapia intensiva cardiologica e l’imaging cardiaco, con particolare interesse per l’ecocardiografia. L’attività scientifica si è concentrata da molti anni sulla neonata branca della Cardioncologia, che ha contribuito a far crescere fino a diventare una solida realtà a servizio dei pazienti oncoematologici. Il suo lavoro ha portato alla creazione, all’interno dell’Asl Nord-Ovest, di un percorso clinico-assistenziale dedicato che permette ai pazienti malati di tumore di usufruire di un’assistenza cardiologica globale. La sua esperienza è stato riconosciuta recentemente con la nomina a referente del percorso di Cardioncologia aziendale e con la nomina, da parte dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri, a responsabile nazionale per l’area di Cardioncologia.

Gli elementi chiave che hanno caratterizzano e continuano a caratterizzare sia l’attività clinica che quella di ricerca della dottoressa Canale sono quindi sempre l’attenzione ai bisogni dei pazienti e il lavoro di squadra. "La nostra direzione aziendale in tutte le sue articolazioni non ha mai fatto mancare un fattivo supporto alle attività della Cardiologia – sottolinea la nuova responsabile – che è stato fondamentale per raggiungere tutti gli obiettivi di miglioramento delle cure che ci eravamo posti. Sono onorata dell’incarico che mi è stato affidato e mi metterò al servizio dei pazienti e dell’azienda per ricambiare la fiducia – conclude la dottoressa Canale – continuando a lavorare con passione assieme a tutti i colleghi della Cardiologia e al personale infermieristico e sanitario".

RedViar