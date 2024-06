Nuovi cartelli tra i lavori. Ma a metterli sono gli stessi commercianti

È uno zigzagare tra i cantieri e le transenne, in via Mazzini, tra cartelli indicativi di deviazioni e inversioni ancora confuse e teli apposti alle inferriate per attutire l’effetto della polvere. Ora, a quei teli e a quei cartelli , se n’è aggiunto un altro.

"Attenzione...Lettera22 aperta", si legge sull’arancio dell’insegna posta dalla titolare stessa della libreria, in questi giorni, per venire incontro ai cittadini e a far in modo che il negozio sia raggiunto, in maniera più facilitata, dai clienti. Oltre quei cantieri, transenne e polvere che, ancora per un po’, decoreranno e occuperanno la strada.